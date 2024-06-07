メゾンマルジェラ ナンバー リング

マルジェラのナンバーのリングになります。サイズはM、素材はシルバー925です。[サイズ]Mサイズ約20-21号幅5mm素人採寸ですのでご了承ください。袋・箱無しです。13の数字のところに若干の傷があります。使用期間は２ヶ月程、その後自宅保管でした。今回は付属で、ツヤだしクロスを1枚お付けします。(購入すると５００円相当)何かご質問等ありましたらコメントして下さい。材質···シルバー



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