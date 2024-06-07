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未使用　TIFFANY\u0026Co. ティファニー リング・指輪 20号 ユニセックス
商品番号 D11522337945
商品名

未使用　TIFFANY\u0026Co. ティファニー リング・指輪 20号 ユニセックス
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 18,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質...シルバー購入が2022年10月です。池袋西部のTIFFANY\u0026Co.で購入致しました。店舗にて保障もあります。購入価格は11万程です。購入してから使用する事はなかった為新品と言ってよいと思います。サイズ２０号でリングの幅は3ｍｍです。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Adder892975.html
http://narcologia.ru/goods/approximate413220.html
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