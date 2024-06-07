未使用　TIFFANY\u0026Co. ティファニー リング・指輪 20号 ユニセックス

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商品詳細
材質...シルバー購入が2022年10月です。池袋西部のTIFFANY\u0026Co.で購入致しました。店舗にて保障もあります。購入価格は11万程です。購入してから使用する事はなかった為新品と言ってよいと思います。サイズ２０号でリングの幅は3ｍｍです。よろしくお願いいたします。
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