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カウズ　supreme ボックスロゴ　Tシャツ　KAWS
商品番号 D31949795874
商品名

カウズ　supreme ボックスロゴ　Tシャツ　KAWS
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏購入先　ネットフリマsupremeのボックスロゴTシャツになります。数回着た程度なので比較的綺麗かと思います。中古品をご理解頂ける方のにご購入お願いします。
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