カウズ　supreme ボックスロゴ　Tシャツ　KAWS

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カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏購入先 ネットフリマsupremeのボックスロゴTシャツになります。数回着た程度なので比較的綺麗かと思います。中古品をご理解頂ける方のにご購入お願いします。