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アーバンブランシュ　タキシード
商品番号 Y21449413049
商品名

アーバンブランシュ　タキシード
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 17,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャケット、パンツ、シャツの3点セットです。こちらで購入しましたが結局使用しなかったため、着用した写真はございません。なお前オーナー様は前撮り撮影一回のみの使用とのことでした。定価　45800円ダブルジャケットパンツの2点セット*　セレモニースーツ　ジャケットパンツ　　カーキブラウン系ベージュタキシード　メンズスーツ　セレモニースーツ　ジャケットパンツ　２次会メンズ結婚式商品番号：TX22（37027732）　　タキシードセレモニースーツ挙式２次会家族挙式東京（表参道）名古屋（覚王山）大阪（南船場）THEURBANBLANCHEアーバンブランシュURBANBLANCHE
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