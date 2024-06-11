アーバンブランシュ　タキシード

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商品詳細
ジャケット、パンツ、シャツの3点セットです。こちらで購入しましたが結局使用しなかったため、着用した写真はございません。なお前オーナー様は前撮り撮影一回のみの使用とのことでした。定価 45800円ダブルジャケットパンツの2点セット* セレモニースーツ ジャケットパンツ カーキブラウン系ベージュタキシード メンズスーツ セレモニースーツ ジャケットパンツ ２次会メンズ結婚式商品番号：TX22（37027732） タキシードセレモニースーツ挙式２次会家族挙式東京（表参道）名古屋（覚王山）大阪（南船場）THEURBANBLANCHEアーバンブランシュURBANBLANCHE
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