FENDI バゲット ネックレス

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商品詳細
FENDIのメンズネックレスです。※2023.10時点 定価55,000円1度使用して、趣味が変わってしまったので出品します。2023年夏ごろ購入しました。箱とネックレスのみで、袋はありません。自宅保管品です。よろしくお願いいたします。
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