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FENDI バゲット ネックレス
商品番号 D66542790732
商品名

FENDI バゲット ネックレス
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 22,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIのメンズネックレスです。※2023.10時点　定価55,000円1度使用して、趣味が変わってしまったので出品します。2023年夏ごろ購入しました。箱とネックレスのみで、袋はありません。自宅保管品です。よろしくお願いいたします。
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