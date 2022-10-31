イエローコーン　レザーブレスレット　リストバンド　スタッズ　バイカーズ　ロック

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＊プロフィールご一読ください＊バイカーズブランド、イエローコーンのレザーブレスレットです。 レアだと思います。 水濡れ部分が変色しています。傷も数箇所あります。中古品なのでご理解いただける方、写真をご覧になりご納得いただけた方、ご購入お待ちしております。コメントなしで即購入可です。#イエローコーン#h.naoto#エイチナオト#ヒステリックグラマー#オゾンコミュニティ#オゾンロックス#コスプレ#べティーズブルー#スーパーラヴァーズ#ATELIER-PIERROT#AngelicPretty#ATELIERBOZ#aliceauaa#ALICEandthePIRATESアクセサリー材質···本革カラー···ベージュ