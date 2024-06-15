美品‼️大人気のバーバリーノバチェック　小銭入れ

素材···ナイロンもう手に入れることが難しいバーバリーの小銭入れです。以前百貨店で購入し、1年程使っていたものですが、今は使わなくなりそのまましまっていました。目立った汚れもなく、傷もありません。中古品ですが、まだまだ使えますのでバーバリーをお好きな方、いかがですか？



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