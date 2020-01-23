極美品！ルイヴィトン ポルト モネ コインケース

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商品詳細
極美品！ルイヴィトンポルトモネキュッデット小銭入れコインケース緑国内正規店にて購入確実正規品シリアルナンバーLP0944ルイヴィトンの小銭入れになります！かなりコンパクトで使い勝手は最高です！黒に近い深緑で渋いカラーアイテムです！型崩れもなくかなりの美品です！ルイヴィトンモノグラムダミエアズールアンプラントコインパースコインケースジッピーウォレットヴェルニヴェルティカルモネ
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