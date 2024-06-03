超美品 ヴィヴィアンウエストウッドマン セットアップ オーブ 44 ...

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VIVIENNEWESTWOODのスーツです。すべてのボタンがオーブになっていてとてもオシャレです。ジャケットの着丈と袖丈がもともと長く野暮ったかったので1万円かけてオーダーメイドしています。行事で一度の使用ですので大変綺麗かと思います。採寸肩幅42身幅48着丈65袖丈62ウエスト78わたり28股上26股下76裾幅18