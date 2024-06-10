☆サマーセール☆i1【子株】【発根済】アガベ　チタノタ　フィリグリー

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アガベ チタノタ フィリグリー | STELLA.PLANTS

サマーセール特別価格です。【特選子株】アガベチタノタフィリグリー【英名】Agavetitanotafiligree子株ながらに鋸歯も素晴らしく、将来有望株です。サイズ：約3cm★いかなる場合でも即購入者優先とさせて頂いておりますのでご了承下さい！★日々成長し姿を変えていく植物ですので、撮影時と到着時での成長に よる変化等、また撮影環境やご利用端末により色合いなど写真とは多少異なる場合がございます。★配送はリサイクル材などを利用して、丁寧な梱包を心がけますが、輸送中の傷み、棘折れ、土こぼれなどは保証致しかねます。★発送は安全面を考慮して全て抜き苗での発送となります、予めご了承の程よろしくお願い致します。★購入後にて水やり後の場合発送までに数日いただく場合がございます。その場合は予め連絡いたします。★基本は即日から2日程発送にお時間いただいております。最短発送を心がけております。★常識範囲内の値段交渉は受け付けますので、気軽にお声がけください撮影日 7/30 ⚫️ご検討よろしくお願いします⚫️【検索用】アガベ笹の雪ビクトリアレジーナチタノタオテロイレッドキャットウィールズRCWシーザー姫嚴龍南アフリカダイヤモンドパリー白鯨観葉植物多肉植物fo76シャークトゥーススナグルトゥースオベサホリダAgaveホワイトアイスブラックアンドブルーTitanotabbBlackandBlue植物の種類···アガベ植物の種類···多肉植物植物の種類···アガベ、多肉植物鉢の種類···植木鉢、リメイク鉢植物の種類···アガベ、多肉植物植物の種類···アガベ、多肉植物、盆栽、サボテン、ビカクシダ、ヤシ、ユッカ