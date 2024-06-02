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商品詳細
結局一度も読まずに、箱入りのまま本棚で保管していた新品になります。そのため、カバー及び中身とも、書き込み、焼け、一切無しです。全巻欠けなし、帯も欠けなしです。各巻ごとにその物語に合わせて作画のタッチなど雰囲気が結構異なるので、マンガとして楽しく、日本古典をしっかり学べる良著です。日本古典にご興味ある方は、是非。また、出荷までを4〜7日と余裕を持って設定しておりますが、早ければ即日出荷致します。「マンガ日本の古典(全32巻セット)」石ノ森章太郎定価:￥19269#石ノ森章太郎#本#コミック／コミック
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