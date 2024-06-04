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フランス流紅茶芸術 日本語版　マリアージュフレール
商品番号 Y96497027560
商品名

フランス流紅茶芸術 日本語版　マリアージュフレール
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一読した後、自宅にて長期保管しておりました。2枚目の写真のとおり表紙に小さなすれがありますが、ほか見たところ目立つ傷等はありませんでした。素人の長期保管であることをご了承いただける方に。
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