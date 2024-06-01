エルドラドゲート全巻セット（１〜７巻）【新品未開封・完品・DC日本版 ...

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商品詳細
■商品説明エルドラドゲートジャンル連作ユニットRPG対応機種ドリームキャスト開発元カプコン発売元カプコンメディアGD-ROM1枚発売日第1巻（2000年10月10日）第2巻（2000年12月12日）第3巻（2001年2月2日）第4巻（2001年4月12日）第5巻（2001年6月6日）第6巻（2001年8月8日）第7巻（2001年10月10日）対象年齢全年齢デバイスモデム対応ドリームキャスト・キーボード対応VGA対応■商品構成・ゲームソフトx7（第1巻〜第7巻）・専用ケース・アートブック・カレンダーx1（2000/10-2001/10）■商品状態・付属品：写真か商品構成説明からご判断ください・商品状態：S（新品未開封）■共通事項説明出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、↓のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo
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