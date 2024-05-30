

M3607●江戸明治和本等＞下民小学 知足庵作 玄水堂書 稀少往来物 M3607●江戸明治和本等＞下民小学 知足庵作 玄水堂書 稀少往来物



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●江戸明治和本●下民小学知足庵作玄水堂書稀少往来物【判型】大本1冊。縦275粍。【作者】知足庵（南総周准郡大鷲村住人）作。玄水堂（前西明寺祐明、武州稲毛領住人）書。玄心堂跋。【年代等】文化12年春書・跋・刊。［江戸］小林新兵衛ほか板。【備考】分類「往来物」。『下民小学』は、全33カ条と後文で庶民向けの教訓を綴った往来物で、大字5行・無訓の手本用に作る。第1条「妻を娶る際の男子の心得」から始まり、家内を預かる妻の本務、婚家における嫁の舅姑への孝行、妊娠時の心得、子どもの養育・教育、布施・陰徳、倹約、家業と休息、誠実な奉公、奉公人の見極め、家内和順、神事祭礼、乱酒禁物、講中寄合での心得、衣食住における分限、身体の保養、先祖伝来の土地の保持、商家主従の心得、慶弔、金銭貸借、郷土への貢献、諸役人等に関する教訓を列記し、最後に、幼時よりこの教訓を日々熟読し、天地の真理や人倫に従って家業・学問に励むべきことなどを諭す。なお、小林新兵衛板の書籍広告（文政13年刊『農家大学』等）には、「此書は農工商の家を治め、身を保ち、子孫長久の基をよくしめし教たる文にて、殊に大字なれば、手習ふ手本にいとよき書也」と紹介されている。★原装・題簽欠・状態概ね良好（やや小虫）。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。