ポケモンカード ミュウツー＆ミュウ gx hr

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商品詳細
◇念の為プレイ用傷の感じ方が個人によって大きく違うため状態はお写真にてご確認ください。トラブル防止のため一律傷ありにしております。また、素人のため気づききれない傷や、お写真に映りきっていない傷がある場合がございますので、必ずご了承の上ご購入ください。発送はダブルスリーブ、厚紙、防水対策をいたします。▼その他りすと#ぽけか同梱割できます種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームXYシリーズ···ポケモンカードゲームサン\u0026ムーンセット···強化拡張パックサン\u0026ムーン
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