ちいかわ　1〜5巻　＋おつかれラーメン

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商品詳細
『ちいかわ』 なんか小さくてかわいいやつ１〜５巻+おつかれラーメンのセットです。ポストカードはおまけです。 １巻と３巻の表紙に色褪せがあります。保管時日光で色褪せしてしまいました。状態は写真でご確認下さい。中古品なのでご理解いただける方のみご購入下さい。バラ売りお値下げは不可でお願いします。即購入可です。ご検討、宜しくお願いします。
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