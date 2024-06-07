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【希少】◎ポケットモンスター ソウルシルバー （北米版） DSソフト
商品番号 T72119373440
商品名

【希少】◎ポケットモンスター ソウルシルバー （北米版） DSソフト
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 12,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#←ニンテンドーDS#←ニンテンドーDS・3DS【＊お願い】値下げ交渉やデータに関するご質問はお控え下さい。その他、ご質問の際はプロフィールをご確認の上お願い致します。【■商品内容】◎ポケットモンスターソウルシルバー（北米版）ニンテンドーDS用ソフトのみ＊箱、説明書、ポケウォーカー等の付属品はございません。【■状態】◎多少の小傷や使用感はございますが、概ね良好な状態です。＊動作確認済み。端子クリーニング及び外装清掃済み。■備考正規品です。日本国内向けの本体にも対応しております。3DSLLや2DSLL等、全てのニンテンドーDS機種で問題なくご利用になれます。【■梱包・発送】安全にお届けできるよう、宅急便コンパクトにて発送させて頂きます。◇関連ワードPokemonSoulSilverポケモンソウルシルバーSoulSilver北米版海外版輸入版英語版ニンテンドーDS希少レア激レアプレミアプレミアムレトロゲームNintendo任天堂3DS2DSソフトカセットプレゼントポイント消化DSの人20230128#ポケットモンスター#ポケモン#ゲーム#RPG#NintendoDS#Nintendo_DS#DS#←ニンテンドーDS#←ニンテンドーDS・3DS
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