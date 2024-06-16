プレイステーション5 ディスク搭載版

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商品詳細
プレステ5ディスク搭載版です。数ヶ月前に購入しましたが、数回使って以降使っていないのでほぼ新品に近い美品です。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/composite376154.html
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