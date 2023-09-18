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新品未開封 Nintendo Switch Lite スイッチライト　イエロー
商品番号 H96573107791
商品名

新品未開封 Nintendo Switch Lite スイッチライト　イエロー
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 8,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

内容2023/09/18に購入しました。お写真の物になります。状態新品、未開封です。店舗印あり。一度人の手に渡った物ですので、神経質な方はご遠慮下さい。梱包こちらの状態からプチプチ一重＋水濡れ防止での対応になります。ダンボールに入れさせて頂きます。すり替え防止のため、キャンセル等はできませんのでご了承して頂ければ幸いです。本日に発送させて頂きます。即購入可能です。よろしくお願い致します。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEイエローcolor:YELLOWゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/evaporation809424.html
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