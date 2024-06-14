ILLBLEED イルブリード　DC ドリームキャスト ソフト　SEGA

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商品詳細
▷状態・未開封、包装ビニールにヤブレなし※袋に入れていたので綺麗だと思いますが自宅での保管の為、細かな傷、スレ等をご了承の上、ご検討、ご購入をよろしくお願いいたします。ケース割れ防止の為、宅急便コンパクトで発送いたします。
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