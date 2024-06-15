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【箱付き】ゲームアンドウォッチ　ドンキーコング2　 II ゲームウォッチ
商品番号 C53260229559
商品名

【箱付き】ゲームアンドウォッチ　ドンキーコング2　 II ゲームウォッチ
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 31,668 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇数ある商品よりご覧いただきありがとうございます。◇フォロー割引を実施しておりますのでお気軽にコメント欄よりお声かけください。◇また、トラブル防止、すり替え防止のために返品、は御遠慮させて頂いておりますので、写真にて判断してください。ゲームアンドウォッチ　GAME＆WATCHドンキーコング2　ニンテンドー　ゲームウォッチ箱付き説明書付きになります。動作確認済み音など、異常はなし、プレイできました。液晶も綺麗ですが、本体、外側にスリ傷があります。電池の入れる部分に錆や、緑青などのサビの1種はありません。市場ではほとんど残ってなく、美品は限りなく少ないです。また、高額な商品のためすり替え防止の為、返却は御遠慮ください。質問などありましたらよろしくお願いします。宅急便コンパクトボックスに入れて箱つぶれなどないように発送します。取引終了までよろしくお願いします任天堂NintendoGAME\u0026WATCHドンキーコングⅡゲーム\u0026ウォッチドンキーコング2DK-52　DONKEYKONG　ドンキーコング　　GAME\u0026WATCH版1982年6月3日に発売。ゲーム\u0026ウォッチマルチスクリーンの第2弾として発売。
http://narcologia.ru/goods/calling794550.html
http://narcologia.ru/goods/reflector167264.html
http://narcologia.ru/goods/ordering738879.html
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