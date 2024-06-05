Steam Deck 64GB + ドッキングステーション

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SteamDeck64GB去年の12月に公式で購入した製品です。ゲーム起動時の動作についても問題ないことを確認済みです。（確認後、工場出荷時の状態に初期化済み）また、別途購入したサードパーティ製の5-IN-1のドッキングステーションを付属します。（こちらも動作確認済み）添付画像にある通りの、以下の4点のみの出品になります。外箱などその他の付属品はありませんのでご注意ください。・SteamDeck本体（64GBモデル）・専用ケース（純正）・ACアダプタ（純正）・ドッキングステーション（サードパーティ製）値下げ交渉などは受け付けておりませんのでご了承下さい。#SteamDeck#スチームデック#Steam#PC#ゲーム#本体#ゲーム機本体