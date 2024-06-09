新品未開封 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 公式設定集　本

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新品未開封です。ヴァイオレットエヴァーガーデン公式設定集『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』より、公式設定集が登場です。キャラクターや小物はもちろん、作中に登場した乗り物の設定や美術素材など、精巧な資料をまとめた一冊となっております。■商品詳細サイズ：A4サイズページ数：本文186ページ印刷：フルカラーゆうパケットポスト専用輸送箱にて発送を致します。よろしくお願いします。