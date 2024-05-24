日向坂46映画「3年目のデビュー」「希望と絶望」Blu-ray豪華版2作品セット

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商品は数回視聴した中古品です。盤面は両方とも良好です。２作品とも「Blu-ray豪華版」です。※バラ売りは致しません（２作品セットです）。【発送詳細・ご注意事項】◎発送はヤマト運輸のみです。◎基本的に支払完了日の翌日発送ですが、当方諸事情により前後する場合がございます。◎配達日時指定・営業所止めも可能です。下記事項をご確認頂き、取引メッセージでご連絡下さい。・配達日指定は支払完了日から２日後以降で承ります。・時間帯指定は「午前中・14～16時・16～18時・18～20時・19～21時」より承ります。※組み合わせも可能ですが、ヤマト運輸の規定でご指定が出来ない場合もございます。ご指定の際は極力第１～３希望程度のご連絡をお願い致します。ご指定無しかご希望全てが指定不可の場合、配達最短日（時間帯無し）で発送となります。・営業所止めの場合、ご希望の「営業所名・住所」をヤマト運輸ホームページでお調べになり、取引メッセージでご連絡下さい。「営業所名・住所」が掲載されているＵＲＬでも結構です。ご希望営業所へは到着最短日（時間帯指定不可）で発送致します。※発送後の配達変更は、発送通知に記載の荷物問い合わせ伝票番号で購入者様にてヤマト運輸へご相談下さい。●不在等により保管期限を過ぎて当方に返送された場合、再発送費用は購入者様にご負担頂きますので、ご注意下さい。●受取拒否・再発送拒否等によるキャンセルもお断り致します。メルカリに通報すると共に、今回の発生している発送費用を購入者様にご負担頂きます。