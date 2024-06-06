Xbox Series S　バッテリー付き

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2023年9月新品購入。数回使用しただけなので傷なく美品です。値下げしません。コントローラーバッテリーと付属の未使用乾電池付き。動作問題ありません。コード類全部あります。保証書はありません。ゆうパックで発送します。値下げしません。即購入OKです。#ゲーム#その他#Other#Other