NEOGEO CD ネオジオCD

コンソールは問題なく機能する事を確認済みです。ボディに多少の傷はありますが、全体的にはキレイな状態です。詳細については写真をご参照下さい。本体の他に、ACアダプター、AVケーブル、コントローラー1個が付属します。返品はお受けできませんので、神経質な方は購入をお控えください。他にもレトロゲームを販売していますので、ぜひプロフィールをチェックしてください。質問がありましたら、お気軽にコメント下さい。



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