【美品】NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo1，２年前に購入したものですが、仕事が忙しくおそらく一週間も使用していません。その為汚れや傷もなく、かなりの美品で付属品はすべて揃っています。