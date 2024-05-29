宇宙警備隊SDF ファミコンソフト　箱説付

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商品詳細
ファミコンソフトの【宇宙警備隊SDF】になります。コレクション放出品です。動作確認済ですが、ご使用の環境下での動作を保証するものではありません。30年以上前のお品物という点をご理解頂ける方のみの購入でお願い致します。#HAL研究所#ファミコン#レトロゲーム
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