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ナムコ・アーケードゲーム大型筐体、サメサメパニック。【もぐら叩きのサメ版】。
商品番号 J92492745867
商品名

ナムコ・アーケードゲーム大型筐体、サメサメパニック。【もぐら叩きのサメ版】。
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 9,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナムコから開発、アーケード市場に送り込まれたナムコ版、もぐら叩きならぬ、サメ叩き？もはや、アーケードゲームとして無いと思われる大型筐体は、メジャーなもぐら叩きよりはレアだと思います。日本全国にあるか無いか？ナムコゲームファンの方、よろしくお願い致します。
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