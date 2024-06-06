ナムコ・アーケードゲーム大型筐体、サメサメパニック。【もぐら叩きのサメ版】。

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商品詳細
ナムコから開発、アーケード市場に送り込まれたナムコ版、もぐら叩きならぬ、サメ叩き？もはや、アーケードゲームとして無いと思われる大型筐体は、メジャーなもぐら叩きよりはレアだと思います。日本全国にあるか無いか？ナムコゲームファンの方、よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recommended720490.html
http://narcologia.ru/goods/Addict173318.html
http://narcologia.ru/goods/composite346854.html
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