浅葉克己-トンパ文字

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商品詳細
縦37cm×横30cm程度の作品です。https://tokyotypedirectorsclub.org/member/katsumi_asaba/主な画材···水彩絵の具
http://narcologia.ru/goods/capitation789908.html
http://narcologia.ru/goods/moped536868.html
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