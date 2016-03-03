アメコミリーフ Spider-man Deadpool #1

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商品詳細
Spider-man/Deadpool#1CGC9.6GamestopEditionVariantOnly180onCensusThemostfamouscollectionthatisirresistiblefor“spidypool”fans!Thereisnodoubtthatitwillrivalthefewcollectionsthatcollectorsmusthave.●CGCCert#1345000007●TitleSpider-Man/Deadpool●Issue1●IssueDate3/16●IssueYear2016●PublisherMarvelComics●VariantGameStopEdition●Grade9.6●PageQualityWHITE●GradeDate03/03/2016●GradeCategoryModern●ArtCommentsJoeKellystory●EdMcGuinness\u0026MarkMoralesartDaleKeowncover●KeyCommentsIncludesVision#1byTomKing\u0026GabrielHernandezWalta.●GraderNotesBackCoverScuff商品説明◉デプスパファン朗報！アメコミアーティスト・JoeKelly氏によるヴァリアントカバーのアメコミリーフ、Spider-manDeadpool♯1だ中でも本表紙、路地裏での友愛が繰り広げられる扉絵を知らずしてファンは語れない更にこちらは少数な上の更に稀少な、ファン屈指の表紙となっている★★★注意事項★★★①CGC鑑定済みですが、ケースから取り出してしまうと鑑定稀少価値が無効となりますのでご注意下さい②購入したあとの取り下げならびに返品は一切受け付け致しかねます③全編英語表記となりますデッドプールスパイダーマンデプスパスパイディプールspideypool#デッドプール#スパイダーマン#デプスパ#スパイディプール#spideypool
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