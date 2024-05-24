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ポケモンカード ルリナ まとめ売り ルリナの休息 他
商品番号 R56755949025
商品名

ポケモンカード ルリナ まとめ売り ルリナの休息 他
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,034 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①ルリナの休息②ルリナhr③ルリナsr海外正規版以上のセット売りになります。海外版ルリナsrの裏面左下に白い擦り傷のようなものがありますが、他は比較的きれいだと思います。バラ売り不可、値下げ交渉はご遠慮ください。度々さげます以下検索ルリナsrルリナhrルリナtrルリナルリナSRルリナHRRRRrポケモンカードまとめ売りポケモンカードセット売りポケモンポケカポケモンカード引退品ポケモンカードゲームローダーマグネットローダーsarrrrrcsrchrcrルギアポケモンカード蒼天ストリームレックウザキバナカイリューヒガナサナレックウザv仰天のボルテッカーSR ダンデ　サイトウルリナリーリエアセロラスイレン色違いムゲンダイナガラルのなかまたちミュウvmaxhrピカチュウvmaxhrユウリアセロラガラルの仲間たちソード\u0026シールドポケモンプロモピカチュウリザードンシャイニースターVリザードンコルニリザードンVスイクンレシラムラプラスマリィフウロボスの司令基本炎エネルギー基本草エネルギー基本悪エネルギーリーリエスイレンマオスイレンとマオブラッキーダークライモミヘルガーオクタンボスごっこシブヤの渋谷のヨコハマの横浜のお公家と舞妓のウッウアセロラシロナグズマエクストラバトルリザードントウホクのムンク展ロイヤルマスクモクローポンチョをきたウーラオスレベルボールバンギラスガラルファイヤーガラルサンダーガラルフリーザクララバシャーモガラルヤドキングカナザワイーブイグレイシアリーフィアニンフィアアセロラマリオピカチュウルイージピカチュウごっこピカチュウvsレジェンドlegend旧裏eeカードeシリーズ　ポケモンカードePSAタカラトミー
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