Nintendo DS lite 黒

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！Nintendo任天堂DSlite黒ブラックです！カセットを差し込んで問題なく使用できることを確認しました。左カーソルが反応悪い時がありますが動きます！目立った傷や汚れはありません。画面も破損等ありません。箱あり。ペン付き。ストラップ付き。充電器なし。説明書なし。中古品ですのでよろしくお願いします！
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