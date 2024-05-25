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METAL GEAR SOLID HD premium package
商品番号 H76976694215
商品名

METAL GEAR SOLID HD premium package
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8日限定価格です^_^メタルギアソリッドhdプレミアムパッケージいただきましたが、使用しない為出品致します。ソフト類は未開封です。本も確認の為、サラッと開いただけです。長期保管していた為、箱、梱包材に少々傷、汚れがあります。本の背表紙に小さなシミがあります。元がわかりませんが、少し背表紙が黄ばんでいるようにも見えます。画像ご確認の上、ご購入をお願い致します。※ご購入前に必ずプロフィールご一読お願い致します。
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