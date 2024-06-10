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美術手帖 2003年10月号 海洋堂 村上隆 フィギュア付き
商品番号 X83109714860
商品名

美術手帖 2003年10月号 海洋堂 村上隆 フィギュア付き
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海洋堂製作のフィギュアは未開封です。今冬発売される村上隆の食玩プロジェクト、フィギュアスカルプチュアの美術史、動物化するポストヒューマン。オタク世代以後の日本アートの行方は？商品はプチプチ（エアーキャップ）にて梱包いたします。
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