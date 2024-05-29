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マーベルレジェンド　X-MENシリーズ　モジョーワールド
商品番号 J94695487683
商品名

マーベルレジェンド　X-MENシリーズ　モジョーワールド
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュア素材···PVCスケール···1/12マーベルレジェンド　エックスメンシリーズ4パック　モジョーワールド　モジョー　ウルヴァリン　ロングショット　ダズラー　テレビボックス　TVガイドボックス　リモコンボックス　特別ボックス仕様
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