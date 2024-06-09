たにし先生 キャンペーン当選品 出演キャスト直筆サイン台本

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商品詳細
たにし先生原作漫画のアニメ台本です。出演声優と原作者の直筆サイン入りです。1巻、2巻で二冊の台本抽選が行われた結果、2巻の出演キャスト直筆台本が当選しました。画像2は当選通知書です。当選通知書の上部に本名が記載されていた為、その部分を切り取りました。予めご了承ください。暗所にて保管しています。
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