NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

動作不良がないか確認済みです。すり替え防止のため、購入後の返品はお受けできかねます。2021年５月頃購入。数回使用しましたが全く使用せず自宅で眠っているので出品いたします。自宅内のみでの使用なので傷等はございません。持ち運び用のケースもお付けいたします！値下げ交渉・ご質問等お気軽にコメント下さい＾＾NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo



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