NCT テイル トレカ コレクトブック セット

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商品詳細
nctテイルのトレカ29枚とテイルのコレクトブックのセットです。写真の物全てセットでお値段です。写真2枚目のように下の部分が少し切れています。硬質ケース1枚＋50円※自宅保管になるので神経質な方はお控えください。即購入あり○NCTnctNCT1２7NCTDREAMWayVテヨンテイルジャニゆうたクンドヨンテンジェヒョンウィンウィンジョンウルーカスマークシャオジュンヘンドリーロンジュンジェノヘチャンジェミンヤンヤンしょうたろうソンチャンチョンロチソンcherrybombRegularempathynct2018superhumanneozonefavoriteresonancept.1pt.2dicon127Cafe
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