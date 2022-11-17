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ニンテンドースイッチ　NINTENDO SWITCH HAD-S-KA
商品番号 Y58547994711
商品名

ニンテンドースイッチ　NINTENDO SWITCH HAD-S-KA
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッド※中古品※Joshinの通販サイトにて購入※「セーフティガイド」紙のみございません（参照8枚目）使う機会がなくなりましたので出品させて頂きました。定価　32,978円　（任天堂ホームページより）付属品揃っています。最新にアップデートし初期化してあります。出品にあたり充電もしたので届いてすぐに遊べると思います。使う機会がないため出品します。ほとんど使用していないため、コントローラなどの状態も良いです。外箱に少し傷がありますNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ購入後の返品、交換はできかねますのでご了承ください。値下げについては現在検討しておりません。ご不明な点、気になる点等ございましたらお気軽にコメント頂けたらなと思います。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#NintendoNintendoSwitchニンテンドースイッチゲーム機
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