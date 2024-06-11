吉田 志穂／測量|山



測量｜山 ｜吉田志穂 – T&M Projects



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吉田志穂『測量｜山』第46回木村伊兵衛写真賞 受賞記念展（ユミコチバ ...



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写真の実存の確認を問いかける吉田志穂の「測量｜山」｜好書好日



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吉田志穂（NADiff Gallery）｜美術手帖



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吉田志穂 測量｜山 Shiho Yoshida Survey: Mountains : atsushisaito.blog



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測量｜山 吉田志穂(著/文 | 写真) - Ｔ＆Ｍ Ｐｒｏｊｅｃｔｓ | 版元 ...

#SHWATTBOOKS_アート_写真_デザイン・・・インターネットが日常において身近になった現在、あらゆる「イメージ」と触れながら私たちは生活している。それゆえに当たり前のことかもしれないが、数十年前の「写真」と現在における「写真」は違ったものとなっている。吉田は、現在における写真の可能性を様々な方法で探究している。本作『測量|山』では、山を対象にアプローチした作品である。吉田は、ネットでの画像検索、Googleマップ上で仮想空間上でリサーチし、また実際に現地へ趣き撮影を試みるなど、複合的に組み合わせた撮影プロセスを経て、山を探究(測量)していった。たとえ同じ山であっても、アプローチする角度・方法によって見え方や捉え方は変わってくる。また、吉田が作品展示を通して発表した山の様相もその都度変わっている。幾多の試みの積み重ねで、吉田は「山」を形成していった。本書では、吉田が集めたり、実際に撮影した写真のみならず、展示空間の写真なども組み合わせてまとめている。また、文化研究者の山本浩貴氏に寄稿いただいた。今日の私たちの世界に向ける視線やイメージのあり方に問いを向ける1冊となった。吉田志穂／1992年千葉県生まれ。東京都を拠点に活動。2014年「第11回写真1_WALL」グランプリ受賞。2017年「第11回shiseidoartegg」入選、2018年「PrixPictetJapanAward2017」ファイナリスト。・・・言 語 ：日本語発売年 ：2021出版社 ：T\u0026MProjectsページ数：128ページサイズ ：29.8×20.2×1.0cm重 さ ：475g定 価 ：¥4,950・・・［商品の状態］表紙カバー・本体は経年によるスレ／凹み／引っ掻きキズ／ヨレ／端薄い折れ／端開き／表紙軽い反り／角端潰れ／背端薄いヤケ／端色ハゲ／薄い汚れあり。書き込みはなし。・・・#3688#本#BOOK#写真集#アート#デザイン#吉田志穂#T\u0026MProjects◾️その他のアート・写真・デザインに関する商品はこちら#SHWATTBOOKS_アート_写真_デザイン