

絵画「ティラノサウルス」真作/抽象画/静物画/油彩画/油絵/原画/現代アート 絵画「ティラノサウルス」真作/抽象画/静物画/油彩画/油絵/原画/現代アート



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形式...額縁入り主題...抽象主な画材...アクリル絵の具多くの絵画の中から、興味を持って頂き有り難うございます。絵画 RENAさん 「ティラノサウルス」 真作です。ちょっと攻撃的な表現が素敵な作品です。価格応談!コメント下さい。◆額縁サイズ（新品）縦37cm横23cm奥行4.5cm◆絵F0サイズ縦18cm横13cm前面ガラス有り 外箱有り額縁不要の場合、出品価格から7000円差引きさせて頂きます。（額縁不要の場合はコメント下さい。）絵画は、場を明るくし見るだけで人の心を豊かにするお品です。お部屋やお店に飾って楽しんで下さい。比較的に綺麗な商品です。額縁の傷、角欠けなど修復しクリーニングしまして出品しています。購入者様の立場になり、良品の出品を心がけております。気持ちのいい♪お取引きを出来るよう心がけています(^з^)-☆平日の返信は遅れます。宜しくお願い致します。m(__)m尚、中古品としてご理解頂けますようお願い致します。額縁の傷、角欠け、絵画のひび割れ、劣化等にお困りでしたらご相談下さい。#アンティーク壁掛け #インテリア小物 #額装 #額縁 #絵画#油彩画 #油絵 #令和ブレイク #美術品 #静物画 額 現代アート アート 水彩画