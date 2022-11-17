任天堂Switch 本体 NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

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任天堂Switch本体です。2019年12月に購入した物になります。動作確認済みで問題なくプレイできますが、写真だと分かりにくいですが、赤のJoy-Conの方に黒いインクみたいなものが表と裏に少しついてます。本体には細かい傷があります。箱は四隅等に擦れがあります。買った当初から保護シールを貼ってるので、画面自体は綺麗だと思います。付属品も全て揃ってます。初期化済み。自宅保管品ですのでご理解のある方のみお願い致します。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo