大正野球娘。 DVD 全巻 セット

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「大正野球娘。 第1巻DVD」中原麻衣、甲斐田裕子、植田佳奈、能登麻美子、広橋涼、喜多村英梨、伊藤かな恵大正時代の可憐な乙女たちが、やったこともない野球に悪戦苦闘しながらも挑戦していく青春ストーリー。時は大正十四年、良家の子女が集う東邦星華高等女学院に通う鈴川小梅に、親友の小笠原晶子が一緒に野球をしようと声を掛ける。小梅は勢いに押され思わず頷いてしまうが…。第1話「男子がすなるという、あれ」、第2話「…#中原麻衣#甲斐田裕子#植田佳奈#能登麻美子#広橋涼#喜多村英梨#伊藤かな恵#エンタメ/ホビー#DVD/ブルーレイ#アニメバラ売り不可です。レンタル落ちではありません。