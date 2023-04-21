ファイナルファンタジー　ピクセルリマスター　パッケージ　海外版　日本語プレイ可

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商品詳細
ご覧くださりありがとうございます。こちら、NintendoSwitch用ソフト「ピクセルリマスターファイナルファンタジーI～VIコレクション」の海外版パッケージです。裏面は英語表記です。日本のSwitch本体でプレイ可能です。ソフトを入れると、自動的に日本語でプレイできるようになります。※動作確認済み。即購入可。______________________________新たなグラフィックとサウンドでよみがえる『ファイナルファンタジー』ピクセルリマスター。鮮やかに描かれた2Dグラフィック、美しくアレンジされたサウンド、遊びやすく改良されたUIにより、『FF』の名作たちが生まれ変わりました。また、モンスター図鑑やイラストギャラリー、サウンドプレイヤーなどの機能で、ゲームの世界をより深くお楽しみいただけます。パッケージ版では『FINALFANTASY』～『FINALFANTASYVI』の計6タイトルをお得にご購入いただけます。■セット内容・FINALFANTASY・FINALFANTASYII・FINALFANTASYIII・FINALFANTASYIV・FINALFANTASYV・FINALFANTASYVI#ff#ピクリマ #パッケージ版 #パッケージ
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