PS2 プレステ2 SCPH-90000 黒 本体 メモリーカード リモコン

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全体はこちら→#Rakudaショップゲームはこちら→#Rakudaゲーム【型番】SCPH-90000CB【状態】美品本体に軽度の小傷はありますが、目立った傷や汚れのない良い状態です。動作も良好です。コントローラーは2個です。どちらも多少の使用感はありますが目立った汚れや傷などはなく、動作は良好です。本体、コントローラー共に簡易的にはなりますが清掃してあります。付属品は全て揃っています。オマケでリモコン、メモリーカード1専用と2専用がついています。これによりPS1のソフトもPS2のソフトもデータ保存が可能です。必要ない方はコメントくだされば-300円引きとさせていただきます。※外箱は経年による痛みが少しあります。★発送の際は出来る限りのお掃除や簡易消毒などをしてから梱包致します。★即購入大歓迎です。丁寧な梱包と迅速な発送を心掛けます。是非この機会にいかがでしょうか☆ーーーーーーー他にもバッグやリュックも毎週少しずつ出品していきます☆ぜひフォローして他の商品も見に来てください☆