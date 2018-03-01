PlayStation®4 本体、純正コントローラー4個ほか

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商品詳細
「PlayStation®4ジェット・ブラック500GBCUH-2100AB01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4純正コントローラー4個付きコントローラー2個はドックで充電可、もう2個はHORIの充電器を使用していました箱は本体以外はありませんので養生などで梱包の上、箱詰めでお送りします画像にあるケーブル類で使用には不足なく揃っております
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