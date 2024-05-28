FASHION 世界服飾大図鑑[コンパクト版]

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。購入してからパラパラと読んだのみです。購入時から付いていたブックカバーもそのままおつけします。状態もきれいです。素人保管のため、気にならない方よろしくお願いいたします。即購入◎「FASHION世界服飾大図鑑コンパクト版」深井晃子/DK社定価:￥4800#深井晃子#深井_晃子#DK社#本#芸術／一般
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