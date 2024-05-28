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New 3DS ブラック
商品番号 K76894130513
商品名

New 3DS ブラック
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 8,486 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3345本体動作確認済みです。問題なくプレイできました！※状態は液晶画面美品、本体傷少しございました。動作良好品でした。☆所属品　・本体　・充電器　・タッチペン☆操作確認内容・電源ボタン・ゲーム読み込み・映像、音声出力・各種ボタン。・ゲームソフト読み込み・本体充電接続全て問題なく出来ました送る際はアルコールで綺麗に拭いて発送いたします。⚪︎梱包は防水対策をしてなるべく丁寧にさせていただきます。
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