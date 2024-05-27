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プレステ4★VRセット★美品
商品番号 L79147882771
商品名

プレステ4★VRセット★美品
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●プレイステーション4VRセット。　　動作確認しております。　あまり使用していませんので美品です。付属品等。一式全て御座います。　（説明書は御座いません。）
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http://narcologia.ru/goods/assessor957503.html
http://narcologia.ru/goods/stair231300.html
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